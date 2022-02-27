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    Средства от соревнований по триатлону пойдут на развитие паратриатлонного спорта в Нур-Султане

    27 Февраля 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средства от зимних соревнований по триатлону в Нур-Султане пойдут на развитие паратриатлонного спорта. Об этом сообщил и. о. руководителя Управления физической культуры и спорта города Нур-Султан Самат Жылкыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в столице проходят благотворительные соревнования по зимнему триатлону. 150 участников соревнуются между собой. В зависимости от уровня участников мы разделились на 2 группы. Профессионалы и любители. Соревнования проводятся с целью пропаганды и развития массового спорта в столице», - сказал Самат Жылкыбаев в ходе соревнований по зимнему триатлону в столице.

    По его словам, в целях пропаганды массового спорта среди астанчан еженедельно проводятся спортивные мероприятия в различных форматах.

    «Сегодняшнее соревнование было организовано как благотворительное мероприятие. Средства от него пойдут на развитие паратриатлонного спорта в столице. Мы придаем особое значение массовому спорту. Для этого каждую неделю организуются различные спортивные мероприятия. Одним из них является то, что летом этого года мы планируем провести масштабный марафон по бегу», - говорит он.

    Напомним, соревнования по зимнему триатлону проходят в Нур-Султане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Благотворительность Спорт Минкультуры Общество Зимние виды спорта
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