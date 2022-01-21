Средства из фонда «Қазақстан халқына» не будут облагаться налогом - Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Минфина прокомментировали меры в рамках создания фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается созданного фонда «Қазақстан халқына». Для стимулирования отчислений в данный фонд субъектами бизнеса на площадке Министерства национальной экономики рассматриваются поправки в Налоговый кодекс в части предоставления права на уменьшение налогооблагаемого дохода при внесении отчислений либо имущества в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». Размеры этих отчислений сейчас обсуждаются», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал о помощи, которая будет оказываться из средств указанного фонда.

Как отметил заместитель председателя КГД, средства из фонда «Қазақстан халқына» не будут облагаться налогом.

«С точки зрения налогового законодательства такие средства рассматриваются доходом получателя, как безвозмедно полученное имущество. Таким образом, сейчас будут пересмотрены такие положения Налогового кодекса в пользу освобождения этих средств от налогообложения, - отметил Кайрат Миятов.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

За период с 16 по 19 января 2022 года в Общественный фонд поступило 29, 3 млн тенге от 16 167 казахстанцев.