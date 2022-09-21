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    Среднюю зарплату врачей озвучила глава Минздрава РК

    21 Сентября 2022, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в 2022 году средняя заработная плата врачей увеличилась до 420 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства для стимулирования медицинских работников с 2020 года принимаются меры по ежегодному увеличению заработной платы медиков. Это делается с целью доведения ее до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике к 2023 году. В 2022 году средняя заработная плата врачей уже доведена до 421 тысячи тенге. Заработная плата среднего медицинского работника составила около 235 тысяч тенге», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    Также министр проинформировала, что в рамках ОСМС повышена доступность населения к дорогостоящим медицинским услугам. В настоящее время оказано около 886 тысяч дорогостоящих медицинских услуг.

    «Благодаря реализации вышеуказанных мероприятий охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной помощью и консультативно-диагностическими услугами доведен до 49%. Объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и системе ОСМС доведен до 56%», - сообщила Ажар Гиният.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Врачи Ажар Гиният
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