Средняя зарплата сотрудников фонда «Қазақстан халқына» снизилась почти в 1,5 раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор, член правления ОФ «Қазақстан халқына» София Айсагалиева заявила о том, что по сравнению с прошлым годом в этом году заработная плата сотрудников была понижена почти в 1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году у нас работало 25 человек, в этом году - 47 человек. Прошлый год у нас был годом становления. В этом году мы установили программы, утвердили 25 программ, поэтому были нужны люди. Наша задача не наращивать административные расходы. Еще увеличение было связано с тем, что у нас появился внутренний аудит - 2 человека. По средней заработной плате показатели снизились: в прошлом году оплачивали 565 тысяч тенге, сейчас - 390 тысяч тенге. Средняя заработная плата снизилась по сравнению с тем, что мы заявляли на момент создания фонда», - прокомментировала София Айсагалиева.

Что касается других административных расходов, управляющий директор фонда отметила, что фонд не полностью платит за аренду, часть предоставляют безвозмездно.

«Оргтехнику частично закупаем, частично – безвозмездно. В рамках своей социальной ответственности бизнес нам предоставляет оргтехнику. Основные наши затраты идут на оплату труда, частично на аренду помещения и на оплату коммунальных услуг. На сайте мы даем текущие расходы. Это все можно просчитать. По фонду оплаты труда за пять месяцев мы потратили 90 млн в этом году», - добавила София Айсагалиева.



