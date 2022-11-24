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      Образование

    Среди казахстанских школьников проведут олимпиаду по финансовой безопасности

    24 Ноября 2022, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году достигнута договоренность о проведении в пилотном варианте олимпиады по финансовой безопасности среди школьников ряда областей страны. В Министерство просвещения уже направлено положение об олимпиаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу РК Нурлан Адалиев сообщил, что по инициативе АФМ в сентябре Министерством просвещения в вариативный компонент типового учебного плана 5-11 классов включен курс «Глобальные компетенции», состоящий из двух юнитов «Основы бизнеса и предпринимательства» и «Финансовая безопасность». При участии Международного учебно-методического центра разработана методика обучения с наглядным материалом.

    По его словам, дополнительным инструментом профилактики выступает проведение олимпиады по финансовой безопасности. Спикер отметил, что подобная практика используется многими странами. К слову, команда студентов из Казахстана в этом году в очередной раз была успешно представлена в международной олимпиаде по финансовой безопасности в Сочи. В отборе на олимпиаду приняли участие более 40 тысяч студентов из 12 стран мира.

    «Начиная с текущего учебного года достигнуты договоренности о проведении в пилотном варианте олимпиады по финансовой безопасности среди школьников ряда областей нашей страны. К подготовке данного мероприятия подключились представители международных сетевых вузов, казахстанские высшие учебные заведения и представители Агентства. В этой связи в Министерство просвещения направлено положение об олимпиаде и прорабатывается вопрос о включении олимпиады по финансовой безопасности в перечень рекомендуемых олимпиад», - сказал Нурлан Адалиев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Минфин РК Олимпиада Минпросвещения РК
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