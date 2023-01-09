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    Сразу три пуска планируется выполнить в феврале 2023 года с космодрома Байконур

    9 Января 2023, 16:28

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур после новогодних каникул начал активную подготовку к пускам. Только на февраль 2023 года запланировано три запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, окончательный план пусков 2023 года с космодрома Байконур корректировался из-за нештатной ситуации, которая произошла 15 декабря 2022 года на космическом корабле «Союз МС-22», находящегося в составе МКС.

    «Годовой план запусков утвержден казахстанской стороной и пусковая программа начнется в феврале», - подтвердили в Аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    На начало февраля назначен пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) «Электро-Л». Геостационарный космический аппарат «Электро-Л», разработанный в научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина, был доставлен на космодром Байконур 27 декабря 2022 года.

    Заявленный в плане запусков старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-22» предварительно назначен в первой декаде февраля.

    Также в феврале должен состояться запуск по пилотируемой программе, ранее этот пуск был запланирован на март. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» хотят запустить к Международной космической станции 20 февраля 2023 года.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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