Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу 12 протоколов составили на нарушителя правил дорожного движения в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе патрулирования улиц сотрудники батальона патрульной полиции Тараза заметили, что у автомобиля не были включены передние световые приборы.

Для выяснения обстоятельств сотрудники потребовали водителя остановиться. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских, продолжая грубо нарушать ПДД и создавать угрозу для жизни и здоровья граждан. Автомобиль, движущийся на большой скорости, столкнулся на одном из перекрестков с другим авто. Даже после ДТП правонарушитель не остановился и попытался скрыться.

«Проехав несколько улиц, он оставил автомобиль во дворе жилого дома и бросился бежать, но был задержан. В отношении 40-летнего жителя города за грубое нарушение правил дорожного движения составлено сразу 12 административных протоколов. Главной нашей целью было предотвращение ДТП, обеспечение безопасности других участников дорожного движения», – сказал инспектор батальона патрульной полиции Тараза Асет Сарсенбаев.

Правонарушитель привлечен к ответственности по п. 1 ст. 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки», п. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования», п. 1 ст. 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», п. 1 ст. 599 КоАП РК «Проезд на запрещающий сигнал светофора», п. 1 ст. 602 КоАП РК «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами», п. 5 ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления», п. 5 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», п. 3 ст. 613 КоАП РК «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Материалы дела переданы в специализированный суд по административным правонарушениям Тараза.





Фото: polisia.kz