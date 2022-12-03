Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сразу 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись в Костанайской области

    3 Декабря 2022, 16:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись 2 декабря в 6 районах области - Амангельдинском, Мендыкаринском, Костанайском, Сарыкольском, Б. Майлина, Житикаринском районах, а также в городах Костанае и Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в областном управлении образования, при поддержке депутатов областного маслихата выделено 45,7 миллионов тенге для открытия 8 кабинетов, еще два кабинета на 3 миллиона тенге открыты при поддержке Фонда «Дара».

    «И теперь 126 детей с особыми образовательными потребностями могут получать знания в общеобразовательных школах, общаться со сверстниками, получать опыт социализации. С учениками работают педагоги-ассистенты, логопеды, психологи. Сразу 3 кабинета из 10 открылись в областном центре: в 8, 17 и 21 школах», - добавили в ведомстве.

    Методист 21 школы Елена Сеитова отмечает, что теперь ученики, имеющие трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями.

    «Кабинет сочетает в себе несколько зон: зоны для отдыха и сенсорной разгрузки, зону групповых работ, а также индивидуальных занятий со специалистами. В КПИ нашей школы педагогическую поддержку получают теперь 12 детей»,- говорит Е. Сеитова.

    Рады новым кабинетам и родители. Мама одного из учеников - Кымбат Нурахметова - уверена, что такая поддержка поможет ее сыну и другим ребятам поверить в себя и преодолеть трудности.

    Еще два года назад в области было только 2 кабинета инклюзии, теперь их - 14, а в планах на следующий год - открытие еще 5.

    «Благодаря эффективному социальному партнерству в Год детей удалось создать в общеобразовательных школах комфортное пространство для особенных детей, что позволяет им чувствовать и воспринимать себя равными среди равных, а их родителям – уверенность в поддержке и необходимой помощи со стороны общества»,- подытожили в управлении образования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кабинеты коррекции в  Жамбылской области оснастили необходимым оборудованием
    Победившие в Президентской олимпиаде костанайские школьники получили гранты в вузы
    Назарбаев университет построит новый бизнес-кампус для молодых компаний
    Отлов и чипирование бродячих животных: как проводится работа в Костанае
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
    2 16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске
    3 Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
    4 Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области
    5 Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»
    Новости партнеров