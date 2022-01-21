Спящие преступные и террористические ячейки попытались превратить Казахстан в новое место хаоса и беззакония в регионе – эксперт

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – О трагических событиях в Казахстане собственный корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с заместителем руководителя Центра стратегических исследований «Сахипкыран», генеральным секретарем Глобального совета журналистов и президентом Ассоциации дружбы Турция-Казахстан господином Джесурхан Ташем, который поделился своим мнением и рассказал, что думает о произошедшем в нашей стране.

- В начале этого года никто не ожидал, что после праздничных дней в Казахстане начнется что-то из ряда вон выходящее. Безусловно, всех нас потрясли трагические январские события, произошедшие в Казахстане. Спящие преступные и террористические ячейки попытались превратить Казахстан в новое место хаоса и беззакония в регионе.

Безусловно, данная ситуация застала всех врасплох. Мирно живущее население страны не ожидало такого исхода событий. Ну, а кто-то планировал это задолго до часа «Х». Я уверен, нет никаких сомнений что правоохранительные и силовые структуры Казахстана четко и точно выявят, кем были спланированы и осуществлены террористические акты, нападения и убийства. Кто стоит за этим всем скоро станет общедоступной информацией. К сожалению, об этом не смогли узнать заранее, но я думаю, что обязательно будет выявлен враг. Впредь необходимо строже следить за ситуацией, чтобы избежать подобных случаев.

Наблюдая за происходящим с Турции, события в Казахстане изначально расценивались как «декларация недовольства» со стороны гражданского населения, пережившего определенные трудности. Однако потом я заметил, что события переросли из обычных гражданских протестов в настоящую «гибридную войну». Поскольку протестующие выступали против власти и государства с более жесткими требованиями, а насилие, грабежи и убийства с каждым разом нарастало. И это все несмотря на то, что требования демонстрантов были услышаны и выполнены в полной мере. Тот факт, что так называемые гражданские демонстранты организованно и спланировано совершают беззаконие, в том числе наносят ущерб стратегическим государственным учреждениям, частным предприятиям, наземному и воздушному транспорту, заставляет меня думать, что одна или несколько вражеских сторон, несомненно, опытных в подобных действиях, напали на мирный Казахстан. Понятно одно, что тот, кто возглавляет и направляет религиозные террористические организации, ранее замеченные на Ближнем Востоке во время процесса «арабской весны», на этот раз направил свои силы в сторону Центральной Азии, а именно в Казахстан. Протесты, которые, так же выглядели, как мирное народное движение в Тунисе, Ливии, Йемене и Египте, быстро сменили власть в стране. Правительство этих стран прекратили свое существование, прежде чем они смогли осознать происходящее. Могу заметить, что аналогичный процесс предпринимался и в Казахстане.

Мы все видели, что казахстанское правительство изначально расценила эти действия как невинные требования мирного населения и пошла навстречу демонстрантам. Однако могу сказать, что после того, как демонстранты потребовали смены власти, руководство страны осознало всю серьезность произошедшего. После чего вынуждено обратилась за поддержкой к Организации договора о коллективной безопасности. Бесспорно, этот шаг был весьма успешным, и таким образом были подавлены террористические акты по захвату власти.

-Насколько результативные были действия руководства страны?

- Могу сказать однозначно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев холоднокровно и решительно сумел успешно разрешить неожиданно взвалившийся на страну кризис. Как обычно, некоторые западные СМИ, вещающие на тот момент с мест событий, делали неправильные выводы. Вводили людей в заблуждение и дезинформировали различными публикациями о том, что между нынешним президентом К.Токаевым и Елбасы Н.Назарбаевым возник конфликт и ведется борьба за власть. Несмотря на такие злонамеренные вещания, К.Токаеву и Н.Назарбаеву удалось вместе преодолеть кризис в духе сотрудничества и солидарности с максимальной доброжелательностью.

- Что ждет Казахстан после произошедшего?

- Думаю, что это еще больше сплотит народ и укрепит независимость, суверенитет, территориальную целостность и государственность Казахстана. Январские события позволили Казахстану испытать себя и выявить свои слабые и сильные стороны. Отныне, думаю, что казахстанское руководство будет более внимательно следить и реагировать на требования и пожелание граждан. Тщательнее следить и наказывать вражеские элементы, препятствующие благополучно жить и развиваться населению. Конечно же, это будет способствовать успешному развитию государства. Надеюсь, что казахстанский путь в тюркский мир станет еще более актуальным.

К счастью, сегодня ситуация взята под контроль. И как говорится, нет худа без добра. Благодаря этим событиям выяснилось, кто настоящий друг Казахстану, а кто фальшивый, кто враг, а кто искренне сопереживает стране. Я надеюсь, что руководство страны и впредь будет развивать новые отношения, основанные на этих истинах. Я желаю дружественному Казахстану и братскому казахскому народу мирного неба, благополучия и процветания.

Я заявляю всему миру, что как Турция, мы всегда будем рядом с Казахстаном.



