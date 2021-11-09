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    Спутниковым снимком пыльной бури в Узбекистане поделились синоптики

    9 Ноября 2021, 12:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –Синоптики опубликовали спутниковое фото пыльной мглы, окутавшей Узбекистан и другие страны Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Узгидромет.

    Пыльные бури, запечатленные на снимке, были зафиксированы в Ташкентской, Сырдарьинской, частично Джизакской и Ферганской областях Узбекистана, а также в южных областях Казахстана и в некоторых областях Таджикистана.

    Напомним, 4 ноября территорию Узбекистана накрыла аномальная пыльная буря, которая по данным синоптиков наблюдалась впервые за 150 лет. Стихия бушевала несколько дней, последствия чувствуются до сих пор. В первые дни показатель концентрации пыли и песка в воздухе превышал норму в 30 раз.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Погода Мировые новости Природа Космос
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