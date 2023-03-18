Спутниковая независимость Казахстана: новые проекты и перспективы

Только в первые годы эксплуатации импортозамещение от двух наших спутников «Kazsat-2» и «Kazsat-3» превышало сумму в 30 миллиардов тенге в год. Причем, тарифы, по которым Республиканский центр космической связи предоставляет услуги с наших спутников, значительно ниже тарифов международных операторов, а по техническим характеристикам и качеству услуг «Kazsat-2» и «Kazsat-3» не уступают аналогичным на мировом рынке.

– Какие меры принимаются для укрепления и увеличения группировки спутников связи?

– Во-первых, надо сказать о том, что продлен ресурс спутника «Kazsat-2». Его срок службы, благодаря профессионализму инженеров ЦКС «Акколь», которые успешно выполняют весь комплекс мероприятий по эксплуатации космической системы связи, увеличен до конца 2026 года. Что касается спутника «Kazsat-3», то срок его эксплуатации завершится в 2029 году.

В данное время, в соответствии с Концепцией развития компании на ближайшие 10 лет, до 2032 года, наши специалисты приступили к работам по созданию нового геостационарного спутника для нашей страны.

– Какие новые, перспективные проекты рассматривает сегодня РЦКС?

– Главой государства была поставлена задача преодоления цифрового неравенства казахстанцев, обеспечения связью труднодоступных районов, сельских жителей. В связи с этим, нашему предприятию поручено обеспечить интернетом более 500 сельских населенных пунктов. Работа в этом плане ведётся.

В этом году исполняется 10 лет центру космической связи «Коктерек». Наличие этого собственного резервного комплекса управления позволяет РЦКС не только экономить большие суммы за счет резервирования работы спутников, но и развивать дополнительные технические возможности предоставления услуг потребителям. Речь идет о работе нашего спутникового Телепорта и развитии его новых услуг на базе ЦКС «Коктерек».

О международном сотрудничестве. Мы предоставляем услуги не только на территории Республики Казахстан, но и обеспечиваем экспорт продукции. Есть первые результаты в этом плане с нашими соседями – Кыргызстаном, Таджикистаном.

Рассматриваем вопросы сотрудничества с международными глобальными проектами космической связи, таких, как Starlink, One Web, O3b Mpower. Но задача номер один – это развитие казахстанской спутниковой группировки.

Фото: РЦКС

Если в целом говорить о вкладе РЦКС языком цифр, то это 100% охват рынка спутников связи, работающих на территории Казахстана, более 15 000 земных станций, это полное телевещание страны через национальные спутники связи, новое спутниковое телевидение «Отау ТВ» для всех регионов страны, доступ к сети Интернет.

Начиная с 2011 года, нашим предприятием получен доход порядка 52 млрд тенге по оказанию услуг предоставления транспондерной ёмкости космических аппаратов серии «Kazsat». АО «РЦКС» ежегодно осуществляет выплаты дивидендов в бюджет, за последние 5 лет в бюджет государства перечислено порядка 2,5 млрд тенге.

Космическая система связи и вещания «Kazsat» работает в штатном режиме. Главной ценностью нашего предприятия, который 19 лет назад создал и все эти годы успешно ведёт эксплуатацию спутниковой системы связи и вещания страны, это – отличные специалисты, 90% которых являются ветеранами коллектива. Люди, которые понимают, что быть на связи с космосом – это дело государственной важности.

– Спасибо за интервью!