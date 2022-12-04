Спускаемая капсула «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами приземлилась на севере Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами успешно приземлилась в воскресенье на севере КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает МИА «Казинформ».

Посадка произошла в пустыне Гоби на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. Капсула приземлилась около 20:11 по местному времени (около 18:11 по времени Астаны). Все члены экипажа чувствуют себя нормально.

«Шэньчжоу-14» отстыковался от орбитальной станции в 11:01 по пекинскому времени (09:01 по астанинскому времени). Таким образом, полет продлился около девяти часов.

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» был запущен в космос 5 июня и в тот же день пристыковался к национальной космической станции Китая. Космонавты Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ проработали в космосе около шести месяцев. 29 ноября в космос была запущена следующая пилотируемая миссия – «Шэньчжоу-15». 30 ноября она пристыковалась к космической станции. На протяжении трех дней шесть космонавтов из двух экипажей вели совместную работу на станции. 3 декабря они провели символическую церемонию передачи ключей от китайской космической станции.

Китай впервые в истории национальной космической программы провел «очную» ротацию, когда в общей сложности шесть космонавтов из двух экипажей работали на орбитальной станции одновременно.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробыл в космосе 183 дня. Для его командира Чэнь Дуна и первой женщины-космонавта Китая Лю Ян это был уже второй полет в космос, а для их напарника Цай Сюйчжэ миссия стала дебютной.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она прослужит более 10 лет и рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа - до шести). Масса комплекса, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме уже к концу текущего года и будет доступен для международных проектов.

Ранее сообщалось, что экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-14» вернется на Землю 4 декабря.



