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      Восточно-Казахстанская область

    Спуск лавины произвели спасатели в ВКО

    26 Января 2023, 22:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Специалистами Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» произведен профилактический спуск лавин на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай» (58-66 км). В результате двух взрывов сошло 3 900 кубических метра снега, с начала зимнего периода в регионе спущено уже – 244 060 кубических метров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «Нашими наблюдателями на основе прогнозов о лавинной опасности проводятся своевременные профилактические спуски с помощью взрывчатых веществ. Это является одним из действенных способов. Сотрудники ДЧС ВКО обеспечивают безопасность взрывников, полицейские ограничение доступа в район проведения работ», - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.


    Фото: ДЧС ВКО

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Видео Погода ДЧС
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