Спрос на сельхозработников вырос в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В апреле большим спросом на Электронной бирже труда пользовались работники сферы сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В апреле 2023 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 85,9 тыс. вакансий и 73,9 тыс. резюме. В сравнении с мартом количество вакансий возросло на 17% (+12,5 тыс.), а резюме – на 16,4% (+10,4 тыс.). Прирост как вакансий, так и резюме произошел в основном за счет активности в сфере сельского хозяйства практически во всех регионах страны.

Несмотря на значительный прирост спроса на неквалифицированных работников (+42% или +6,5 тыс.), в квалификационной структуре по количеству вакансий наибольший спрос по прежнему сохранился на специалистов средней квалификации (40% от всех вакансий). Потребность в кадрах с высокой квалификацией возросла незначительно – всего на 2% с 29,1 тыс. до 29,7 тыс. При этом на рынке труда наблюдался большой разрыв между спросом и предложением в отношении среднеквалифицированных работников: потребность была выше в 1,5 раза – 34,5 тыс. вакансий против 22,5 тыс. резюме.

«Увеличение спроса на кадры демонстрировали все регионы за исключением Атырауской и Карагандинской областей. Более того в Жетысуской области активность работодателей в апреле возросла почти вдвое – с 1,8 тыс. до 3,5 тыс. вакансий, преимущественно за счет вакансий для работников сельского хозяйства», – сообщила заместитель директора департамента стратегии и больших данных АО «Центр развития трудовых ресурсов» Улпан Шегенова.

Высоким спросом в апреле, наряду с неквалифицированными работниками, по-прежнему пользовались водители автомобилей (1,9 тыс. вакансий), охранники (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,4 тыс. вакансий). В то же время возрос спрос в отношении работников таких профессий, как менеджер по онлайн-продажам (+457 вакансий), дорожный рабочий (+428 вакансий) и рабочий по благоустройству (+411 вакансий).

«По данным ЭБТ, в апреле самыми востребованными и дефицитными кадрами на рынке труда стали охранники и воспитатели. Так, воспитателей больше всего не хватало в Карагандинской области (на 23 резюме пришлось 165 вакансий), Астане (42 резюме против 164 вакансий) и Алматы (56 резюме против 119 вакансий). Стоит отметить, что уровень желаемой заработной платы соискателей в этих регионах превышал предлагаемый работодателями размер оплаты труда в 1,5 раза», – проинформировала Улпан Шегенова.

Охранники больше всего требовались в Павлодарской области (38 резюме против 223 вакансий), а также в мегаполисах Астана (39 резюме против 177 вакансий) и Алматы (49 резюме против 161 вакансии). При этом соискатели ожидают оплату труда в размере от 150 тыс. тенге в месяц, в то время как работодатели готовы были предложить от 110 тыс. тенге.

Количественный избыток кадров традиционно был отмечен в южных регионах страны. Так, в Туркестанской области количество резюме превысило количество вакансий на 6,2 тыс., в Мангистауской – на 2,6 тыс., в Кызылординской – на 2 тыс. и в г. Шымкент – на 1,6 тыс.

«В разрезе профессий среди квалифицированных соискателей в избытке оказались операторы котельного оборудования – количство предлагаемых вакансий составило всего 29, а соискателями было размещено 596 резюме, две трети которых были поданы в Западно-Казахстанской области. Также в избытке были швеи (355 вакансий против 760 резюме) и юристы (415 вакансий против 802 резюме). При этом 33% соискателей-юристов являются жителями мегаполисов», – сказала Улпан Шегенова.

Возрастная структура соискателей за прошедший месяц практически не изменилась – самой активной категорией является молодежь в возрасте 16-35 лет.

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели среди генеральных директоров корпоративного сектора, директоров по инвестиционным проектам и трейдеров по товарной бирже – в среднем от 1,5 млн тенге, промышленных альпинистов – от 1,2 млн тенге, начальников службы в промышленности – от 900 тыс. тенге. Тогда как работодатели предлагали наибольшую оплату труда для вахтенных помощников капитана – в среднем от 800 тыс. тенге, руководителей по оптимизации бизнес-процессов – 700 тыс. тенге, а также для механиков бурильной установки и механиков промышленного оборудования – в среднем от 664 тыс. тенге.

Таким образом, в сравнении с предыдущими месяцами в апреле тренд процесса поиска и найма работников на ЭБТ наблюдался в сторону увеличения. Сезонные особенности рынка труда, связанные с наступлением благоприятных погодных условий для ведения сельскохозяйственного бизнеса, способствовали увеличению спроса на кадры в этой сфере.



