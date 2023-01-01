Спрос на наемных работников в Казахстане составит почти 2 млн человек в ближайшие 8 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно среднесрочному прогнозу потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленному Центром развития трудовых ресурсов (далее – ЦРТР), в наиболее вероятном сценарии спрос на наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит около 1,9 млн человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом (расширением). Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выхода на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников.

Согласно прогнозу, доля нового спроса составит 45% (867 тысяч человек), а спроса по замещению – 55% (1 млн человек).

Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии ожидается объем спроса в размере 2,1 млн человек, а при пессимистическом – 1,8 млн человек.

В региональном разрезе будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах. Наибольший совокупный спрос на наемных работников ожидается в Астане и городах республиканского значения – Алматы и Шымкенте. По прогнозам, их потребность составит от 420 до 536 тысяч человек, то есть 24-26% от общереспубликанской, в зависимости от сценария. При этом наиболее вероятная потребность составляет 476 тысяч человек. Наименьший спрос будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.

«Спрос на наемных работников будет повышаться, пока не достигнет пика, ожидаемого в 2028 году – тогда прогнозируемая потребность составит 261 тысяча человек. Отчасти это обусловлено тем, что с 2023 до 2028 года будет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин», – отметил заместитель директора департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования (395,6 тысяч человек), сельского хозяйства (196,3 тысяч человек) и торговли (193,2 тысяч человек). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала 2000-х годов «бэби-бумом».

«В целом доля производственного сектора (сельское хозяйство, промышленность и строительство) в спросе на наемных работников составит 27-29%, а на долю сферы услуг придется 71-73%. При этом наибольшая потребность в кадрах придется на сектор общественных услуг – образование, здравоохранение, государственное управление, где она составит от 547 до 678 тысяч человек, или 31-33% от совокупного спроса», – сообщил Кайырбек Аяшев.

Спрос на наемных работников за указанный период в сфере транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) ожидается в количестве от 336 до 384 тысяч человек, или 18-19% от совокупного.

В сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) будущий спрос на наемных работников оценивается в количестве от 268 до 314 тысяч человек, или 15% от совокупного спроса.

Спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 219-259 тысяч человек (12% от совокупного), в сельском хозяйстве – 193-200 тысяч человек (10-11%), в сфере прочих услуг – 105-130 тысяч человек (6%), в строительном секторе – 91-111 тысяч человек (5%).



