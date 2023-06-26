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    Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз

    26 Июня 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти в 5 раз вырос спрос на курортные зоны Алаколь, Балхаш и Зайсан вырос с начала лета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минкультуры РК.

    В частности, повышенный интерес вызывают Ушарал, Балхаш, Зайсан и Уржар. По этим направлениям туристы добираются до курортных зон и мест пляжного отдыха на востоке Казахстана.

    По данным крупнейшего туристского агрегатора, спрос по указанным направлениям вырос почти в 5 раз. Это связано с тем, что ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов Уржара и Ушарала завершен, и работа была возобновлена в прежнем режиме.

    Среди направлений, спрос на которые вырос в летний сезон, выделяются Актобе и Туркестан. В этом году интерес туристов к двум городам вырос на 40%.

    «Развитие внутреннего туризма так же важно, как и увеличение числа иностранных путешественников. Министерством культуры и спорта разрабатываются и реализуются различные программы по стимулированию внутреннего туризма. Например, программа Kids go Free позволяет эффективно планировать семейный отдых в стране и экономить деньги. Покупая туристические пакеты через туроператоров, наши соотечественники могут сэкономить до 30%», - подчеркнула пресс-секретарь Министерства культуры и спорта РК Молдир Абдуалиева.

    Напомним, ранее в топ-5 туристических направлений страны входят Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. Пять этих городов традиционно лидируют в этом рейтинге. К летнему сезону интерес к ним вырос в среднем на 20%.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туризм Минкультуры Общество
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