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    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря

    17 Июня 2023, 20:19

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в честь Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой по дну Аральского моря прошёл забег с дистанцией более 40 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, спортсмен и организатор массовых забегов Андрей Куликов преодолел Aral Eco Marathon с дистанцией 42 км 195 м по дну Аральского моря. Прямая трансляция забега велась на канале ведомства в Youtube.

    Главной цель забега - привлечь внимание мирового сообщества к экологическим проблемам данного региона и вдохновить всех на активные действия для сохранения нашей планеты.

    «Чтобы действительно и по-настоящему ощутить эту экологическую катастрофу, опустынивание региона Аральского моря, здесь нужно побывать», - сказал спортсмен после забега.

    Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается 17 июня. Его установили на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием в 1995 году.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Экология Спорт Узбекистан Видео Мировые новости Аральское море
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