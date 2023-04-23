Спортивно-развивающий центр для детей с ограниченными возможностями работает в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вот уже второй год в Кокшетау работает спортивно-развивающий центр «Дарын-2», на базе которого бесплатно проходят реабилитацию и адаптацию дети с ограниченными возможностями. О том, каких результатов удалось добиться за столь короткий срок - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

ОО «Федерация рукопашного боя Акмолинской области» вот уже второй год реализует в регионе проект для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Для реализации проекта в областном центре открылись два спортивных комплекса - «Дарын-1» и «Дарын-2», в которых получатели услуги могут заниматься совершенно бесплатно.

«Оба зала оснащены всем необходимым инвентарем и тренажерными комплексами для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями. В рамках реализации проекта на протяжении семи месяцев успешно проводятся индивидуальные и групповые занятия по реабилитации и адаптации получателей услуг вышеуказанной категории всех возрастных групп. Проводится активная работа по привлечению новых получателей услуг, а также по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями, принятых ранее», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Если в комплексе «Дарын-1» расположены тренажерный зал и спортзал, в которых занимаются и дети, и взрослые, то комплекс «Дарын-2» направлен на реабилитацию и адаптацию детей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день, по словам сотрудников центра, его посещают более 70 человек. С утра занимаются дети с 3 до 6 лет, после обеда - более старшего возраста. Центр рассчитан на детей с заболеваниями аутизм, синдром Дауна, ДЦП.

«Центр посещают особенные дети. В нашу задачу входит развивать опорно-двигательную систему, моторику, мышление детей, мы с ними делаем упражнения на физику, потом идет нейропсихология. После физических нагрузок всегда полезно дать нагрузку и на мозг, поэтому следующий этап - нейропсихология: дети перекладывают шарики, фишки, конусы. Не сказать, что работать сложно, ко всему привыкаешь. Главное – любить свою работу и тогда все будет хорошо. Детям очень нравится заниматься, они с радостью бегут в спортзал после специалистов и начинают играть. У нас здесь есть соответствующий инвентарь», - поделился инструктор ЛФК Сакен Балтакескенов.

Лариса Кауфман водит в центр свою 8-летнюю дочь Милославу Абрамову с самого открытия – вот уже два года. Женщина замечает у ребенка явные улучшения.

«У нас есть сдвиги, дочь стала лучше разговаривать, лучше писать, лучше стали работать пальчики, ей очень нравится ходить сюда. Тут с ней занимаются дефектолог, психолог и педагог, также есть ЛФК. Считаю, что подобные комплексы очень нужны для таких деток. Тем более – бесплатно. До этого мы просто ходили на реабилитацию и в школу. Когда нам предложили в школе пойти сюда, мы сразу же записались и стали ходить. Дочь уже нашла себе друзей, она у меня очень коммуникабельный ребенок», - поделилась Лариса Кауфман.

Стены центра украшают рисунки его воспитанников. Среди них и весьма профессиональные. Сотрудники центра говорят, что девизом для всех обучающихся здесь должна стать фраза: «Чтобы дойти до цели, нужно идти».

Дефектолог Гульфайрус Орынбаева также отмечает хорошую динамику в развитии малышей.

«Мы работаем совместно с родителями, провели много развивающих, поучительных мероприятий для развития детей. Все, что в наших силах, мы вкладываем в наших детишек. К нам приходят дети с разными диагнозами, и для каждого из них есть свой подход, своя методика, своя тематика. Аутисты, к примеру, живут в своем мире, они избегают контактов с окружающими и мы делаем все возможное, чтобы они хоть немного включились в нашу жизнь», - делится Гульфайрус Орынбаева.

Как признается специалист, первое и самое главное - дать детям знания. Второе - помочь раскрыть им свой талант. Третье - научить жить в социуме.

«У каждого их них есть какие-то качества, о которых, как правило, не знают окружающие. К примеру, аутисты, которые всегда находятся в своем мире, часто очень хорошо рисуют или делают то, что другие не могут. Вот наша задача и состоит в том, чтобы помочь раскрыться их таланту», - добавляет напоследок педагог.



