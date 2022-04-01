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    Спор вокруг рынка «Рахат» разъяснили в районном акимате Алматы

    1 Апреля 2022, 19:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева разъяснила ситуацию вокруг рынка «Рахат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района пресс-службе акимата города сообщила, что земельный участок площадью 97 соток, расположенный в Жетысуском районе, по улице Северное кольцо, 9, в апреле 2015 года первично был предоставлен ТОО «ТКМ» в аренду до 3 марта 2018 года. А после истечения срока данная компания обратилась в акимат города о продлении аренды на земельный участок, на что получила отказ, который впоследствии был обжалован ими в суде.

    Решением специализированного межрайонного экономического суда в августе 2018 года ТОО «ТКМ» отказано в удовлетворении требований в полном объеме. Постановлением городского суда от 19 декабря 2018 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

    Далее земельный участок был передан в июне 2019 года как инвестиционный проект, затем предоставлен ТОО «Almaty CPS» во временное, краткосрочное землепользование сроком на 4 года 11 месяцев. Данное решение акимата было также обжаловано в суде и договор аренды был расторгнут. Таким образом, суд поставил точку в этом споре и земля в настоящее время находится во владении государства.

    «Для того чтобы обеспечить интересы предпринимателей, все это время находящихся на спорной территории и плативших арендную плату ТОО «ТКМ», не имеющему на взимание аренды никаких законных прав, мной были проведены ряд встреч как с предпринимателями, так и с директорами соседних модернизированных рынков. В ходе встреч с предпринимателями были высказаны опасения в отношении того, что соседние рынки будут заставлять выкупать их торговые места или повысят аренду и т.д. Чтобы соблюсти их интересы, мной были приглашены все директора соседних рынков, которые дали гарантии и готовы их закрепить в письменных договорах аренды, при этом они дали льготы в виде каникул в течение определенного периода от 1 до 3 месяцев, не повышения суммы за аренду в течение года и так далее. Некоторые из предпринимателей уже заключили такие договоры. Учитывая последние события, есть признаки того, что ТОО «ТКМ» использует арендаторов в собственных интересах», - пояснила аким района.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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