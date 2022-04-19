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    Список захороненных в Норвегии казахстанских солдат-фронтовиков пополнили 18 имен

    19 Апреля 2022, 23:49

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в Королевстве Норвегия.

    За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека.

    Солдаты - уроженцы или призывники г.Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

    Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен (Tjøtta sovjetiske krigskirkegård), Лиллехаммер (Jørstadmoen), Берген (Åsane kirkegård) и Тронхейм (Støren kirkegård).

    Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках.

    Список составлен путем сопоставления сведений, полученных из нескольких источников данных, таких как «Фальстад Центр» (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана «Мемориал», а также Обобщенный банк данных «Мемориал» (Россия).

    Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.

    К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7000 из них.

    Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.

    Список советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 гг. (по состоянию на апрель 2022 г.) доступен по ссылке.

    Фото: памятник на Советском воинском кладбище Йорстадмуен (Лиллехаммер).


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Европа Норвегия
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