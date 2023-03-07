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    Список участников телевизионных дебатов кандидатов в депутаты Мажилиса огласили в ЦИК

    7 Марта 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии РК огласили список представителей партий, которые будут участвовать в предстоящих телевизионных дебатах кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня проектом постановления Центральной избирательной комиссии предлагается согласовать регламент проведения дебатов, а также утвердить состав участников теледебатов, кандидатуры которых представлены политическими партиями. От политической партии AMANAT - председатель партии Ерлан Кошанов, от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - заместитель председателя Жигули Дайрабаев, от партии Respublica - председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, от Народной партии Казахстана - председатель партии Ермухамет Ертысбаев, от Казахстанской партии зеленых «Байтак» - председатель партии Азаматхан Амиртаев, от ДПК «Ак жол» - председатель партии Азат Перуашев, от Общенациональной социал-демократической партии - член ОСДП Нурлан Ауесбаев», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на заседании.

    Члены комиссии единогласно приняли проект постановления о проведении телевизионных дебатов.

    Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года.

    19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы Политические партии ЦИК Выборы в Мажилис
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