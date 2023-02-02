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    Спикер Сената выразил соболезнования близким сенатора Гульмиры Каримовой

    2 Февраля 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента прекратил полномочия депутата Гульмиры Каримовой. Она скончалась на прошлой неделе на 46-м году жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, к сожалению, на прошлой неделе скоропостижно скончалась наша коллега Каримова Гульмира Раимбековна. Эта смерть на нас всех отразилась, потрясла нас. Гульмира Раимбековна была настоящим государственным деятелем. Работала в Министерстве образования и науки и внесла большой вклад в развитие отечественной сферы образования. Недавно она была избрана депутатом Сената и она в действительности была квалифицированным специалистом. Такая ситуация очень большая трагедия, печальная ситуация. Мы выражаем соболезнования от имени Сената семье и близким нашей коллеги. Желаем, чтобы ее душа была в раю», - сказал на пленарном заседании Сената спикер Палаты Маулен Ашимбаев.

    В соответствии с пунктом пятым статьи 52 Конституции РК в случае смерти депутата Парламента его полномочия прекращаются. В этой связи Центральная избирательная комиссия внесла соответствующее представление в Сенат.

    Новоизбранный сенатор Гульмира Каримова скоропостижно ушла из жизни на 46-м году жизни.

    Ранее в Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой.

    Сообщалось, что согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти являлся сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактического шока не подтвердили.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Маулен Ашимбаев
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