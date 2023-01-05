Спикер Мажилиса: Организаторы цинично воспользовались мирными митингами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить ее повторения в будущем. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что депутатам были представлены факты, наглядно доказывающие, что январские события были хорошо спланированной попыткой государственного переворота. А его организаторы цинично воспользовались мирными митингами, используя людей вслепую.

«Откровенно говоря, это был заговор против Независимости. И только благодаря решительным шагам Президента, сплоченности и солидарности нашего народа, героизму простых полицейских, врачей, волонтеров и многих других мы защитили нашу государственность и не позволили погрузиться стране в хаос» – подчеркнул Ерлан Кошанов на слушаниях по январским событиям в Мажилисе.

Он также отметил, что группы, заинтересованные в намеренном искажении информации о январских событиях, существуют как внутри, так и за пределами страны.

«Не мало реваншистских сил, которые хотят разрушить наше единство. Не будем забывать об этом. Сейчас у людей есть надежда на построение справедливого общества. Перед нами стоят очень важные задачи. Мы все должны объединиться вокруг реформ Президента», - напомнил Ерлан Кошанов.

В завершении председатель Мажилиса отметил, что теперь важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить ее повторения в будущем.



