Спектакль «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» на казахском языке показали на сцене ГИТИСа в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Студенты Казахского университета национальных искусств представили спектакль «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» на казахском языке на сцене Российского института театрального искусства (ГИТИС), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Показ прошел в рамках Театрального фестиваля стран СНГ «ГИТИС – мастер-класс», в котором участвуют коллективы из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси Кыргызстана, России и Узбекистана. В дни фестиваля, с 7 по 13 ноября, состоялись студенческие спектакли, круглые столы и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Свои дипломные спектакли показали студенты Казахского национального университета искусств - по пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» и Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова - спектакль «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» казахского писателя, драматурга Габита Мусрепова.





«Мы приняли решение ставить оригинал спектакля Габита Мусрепова на казахском языке потому что хотели познакомить коллег из других стран со спецификой нашей драматургии, культуры. В связи с тем, что это классическая пьеса, в ней есть своя языковая стилистика, присущая Габиту Мусрепову, которая демонстрирует мелодику казахского языка. Именно за счет этого данная пьеса звучит колоритно и не теряет язык. Конечно же, для московской публики мы обеспечили возможность понимать речь актеров через синхронные субтитры на русском языке», - сказала художественный руководитель заслуженный деятель РК, профессор КазНУИ Кымбат Тлеуова.

Московские зрители и коллеги из театральных школ стран Содружества отметили высокий уровень подготовки и эмоциональной экспрессии казахстанских артистов. Особо была подчеркнута качественная актерская игра, режиссерская задумка и сценография отечественных постановок.



