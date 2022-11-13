Спектакль казахстанского инклюзивного театра посетили представители ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представители ООН посетили спектакль инклюзивного театра «Канаттылар» в Казахстане «О чем молится Лейла», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Караул – вымышленная казахстанская деревня, где нашли пристанище люди, ставшие инвалидами после ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинске. В Карауле происходит действие спектакля «Молитва Лейлы», поставленного по пьесе Розы Мукановой коллективом первого в Центральной Азии инклюзивного театра «Канаттылар». Премьерный показ приурочили ко Дню ООН.

Молитва Лейлы

В центре повествования – история Лейлы, девушки, прикованной к инвалидной коляске. В 1949 году на территории Казахстана, который тогда входил в состав СССР, был открыт Семипалатинский ядерный полигон, где проходили испытания советской атомной бомбы. В 1991 году он был закрыт, однако казахстанцы до сих пор переживают последствия взрывов и помнят о страданиях, которые выпали на долю старшего поколения.

Лейла, одна из многих пострадавших, жила, смирившись со своей долей, пока в ее мир не вторглась любовь. Но девушка стесняется своего тела и считает себя не достойной счастья: «Дай мне силы! Спаси... спаси меня! Защити от безумной любви и необдуманных чувств! Оборви мою любовь и покалечь ее! Мое тело – насмешка, и любовь моя – насмешка. Не щади меня!» – молится Лейла.

«Канаттылар» – значит «окрыленные»

Первый в Центральной Азии инклюзивный театр был открыт в 2021 году при поддержке властей Астаны, чтобы предоставить людям с инвалидностью возможность реализовать свой потенциал. В театре постоянно работают более 30 человек. Подавляющее большинство из них – талантливые актеры с особенными потребностями.

ООН в Казахстане

На премьеру новой постановки «Канаттылар» собрались представители правительства, учреждений системы ООН в Казахстане, гражданского общества – более пятисот человек. Тема спектакля отражает многие направления работы ООН по всему миру – права людей с инвалидностью, возможности молодежи и положение женщин, ядерное разоружение, борьба с неравенством. ООН делает все, чтобы был услышан голос самых уязвимых представителей общества.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, открывая мероприятие, отметила, что Организация Объединенных Наций сегодня подвергается большим испытаниям, но именно сейчас ООН нужна человечеству больше, чем когда-либо.

«Сегодня в Казахстане работают 27 агентств, фондов и программ ООН, и мы гордимся нашим партнерством на протяжении этих трех десятилетий, – отметила она. – Вместе мы осуществили тысячи программ, направленных на развитие Казахстана. В рамках нашей нынешней пятилетней Рамочной программы сотрудничества с правительством Казахстана мы фокусируемся на трех областях: расширении возможностей людей, укреплении институтов для предоставления государственных услуг народу Казахстана, а также на защите окружающей среды и инклюзивного экономического роста». По ее словам, спектакль «Молитва Лейлы» и поддержка ООН инклюзивного театра «Канаттылар» является одним из примеров такого сотрудничества.





Фото: news.un.org



