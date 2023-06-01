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    Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии ВКО

    1 Июня 2023, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе расследования специальными прокурорами Генпрокуратуры добыты доказательства в том, что в колонии Восточно-Казахстанской области применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Генпрокуратура добивается привлечения к ответственности виновных лиц за незаконные методы следствия и жестокое обращение с осужденными.

    «В феврале текущего года по протесту генерального прокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор Апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области в отношении сотрудника полиции М., являющегося оперуполномоченным Учреждения Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел по ВКО.

    Ранее, он был осужден судом первой инстанции за организацию систематических пыток и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы», - сообщили в Генпрокуратуре.

    В ходе расследования прокуроры Генпрокуратуры нашли доказательства в том, что под руководством экс-полицейского в Учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание.

    «Сотрудник полиции М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся. Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания.К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо если он забыл имя и отчество сотрудников Учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру. В настоящее время бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток», - проинформировали в Генпрокуратуре.

    Работа по выявлению подобных фактов продолжается.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Генпрокуратура Регионы Заключенные
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