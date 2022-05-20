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    Спецпрограмму по привлечению лучших педагогов в регионы разрабатывают в Казахстане

    20 Мая 2022, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сельские школы оснастят современным оборудованием в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, существует проблема разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами. Это один из вопросов, который поднимается со стороны общества, сенаторов. Для устранения этого разрыва проводится модернизация школ. В частности, это направлено на оснащение сельских школ предметными кабинетами, библиотеками, интернетом и школьной мебелью, что напрямую влияет на качество образования. С учетом прошлого года в этом году такую модернизацию пройдут более 2 тыс. сельских школ, к 2025 году 5 тыс. школ», - сказал Ералы Тугжанов.

    Вице-премьер также отметил, что уровень школьного образования напрямую связан с квалификацией учителей.

    «Поэтому в соответствии с поручением Главы государства разрабатывается специальная программа по привлечению лучших педагогов в регионы. В соответствии с программой надбавка будет выплачиваться педагогам, прошедшим отбор, выезжающим в регионы с расхождениями в качестве образования, такие как Мангистауская, Атырауская, Туркестанская, Алматинская области», - сказал замглавы Правительства.

    Ранее сообщалось, что предмет «Трудовое обучение» введут с первого класса в школах РК.

    «Трудовое воспитание имеет большое значение в работе с молодежью. Поэтому в новом учебном году с первого класса вновь вводится предмет «Трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют такой опыт», - пояснил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Сенат
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