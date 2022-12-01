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    Спецоперация в Жамбылской области: задержаны 6 участников наркогруппировки

    1 Декабря 2022, 09:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе масштабной специальной операции в Жамбылской области одновременно задержаны 6 участников преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Департаментом полиции Жамбылской области в результате длительной оперативной разработки при координации прокуратуры области проведена масштабная спецоперация в отношении межэтнической организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотического средства «героин» в особо крупном размере в Жамбылском регионе.

    В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъяты 1 килограмм 280 граммов наркотического средства «героин», а также наркотические средства «гашиш», «марихуана высушенная» и синтетическое наркотическое средство.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

    Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. В настоящее время принимаются меры по установлению каналов поступления наркотических средств на территорию области.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Жамбылская область МВД РК
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