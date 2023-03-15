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    Спецназ и полиция задержали двух угонщиков автомашин Mazda в Алматы

    15 Марта 2023, 19:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Угоны автомашин Mazda раскрыты полицией Алматы. Зарегистрированы три аналогичных эпизода. По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое мужчин. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «За плечами 44-летнего уроженца Жамбылской области, предполагаемого основного фигуранта, и его 34-летнего соучастника - несколько судимостей. Спецоперацию оперативники криминальной полиции города провели при содействии полицейского спецназа. Были задержаны гражданин С., 1979 года рождения и гражданин С., 1989 года рождения. Они дали признательные показания.

    Автомашина, угнанная с территории Ауэзовского района, найдена в Жамбылской области, другая Mazda - в поселке Луговое этого же региона. А третий автомобиль был изъят в Алматинской области. Подозреваемые взяты под стражу», – сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

    По факту зарегистрировано уголовное дело. Его подробности, согласно требованиям Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью Транспорт МВД РК
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