Спецназ и полиция задержали двух угонщиков автомашин Mazda в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Угоны автомашин Mazda раскрыты полицией Алматы. Зарегистрированы три аналогичных эпизода. По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое мужчин. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«За плечами 44-летнего уроженца Жамбылской области, предполагаемого основного фигуранта, и его 34-летнего соучастника - несколько судимостей. Спецоперацию оперативники криминальной полиции города провели при содействии полицейского спецназа. Были задержаны гражданин С., 1979 года рождения и гражданин С., 1989 года рождения. Они дали признательные показания.

Автомашина, угнанная с территории Ауэзовского района, найдена в Жамбылской области, другая Mazda - в поселке Луговое этого же региона. А третий автомобиль был изъят в Алматинской области. Подозреваемые взяты под стражу», – сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По факту зарегистрировано уголовное дело. Его подробности, согласно требованиям Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.



