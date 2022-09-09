Специалисты ВОЗ посетят РК в рамках процедуры регистрации вакцины «QazVac»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится вопрос регистрации Всемирной организацией здравоохранения отечественной вакцины «QazVac», сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По регистрации ВОЗ нашей отечественной вакцины идет системная работа. Есть международные требования к сертификации вакцин. Специалисты ВОЗ в прошлом году приезжали, в этом году онлайн-аудит провели. Сейчас мы их ждем осенью, должна приехать миссия ВОЗ и посмотреть, как мы вообще производим вакцину, как прошла здесь экспертиза, соответствует ли это международным стандартам», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Минздрава добавила, что данные ранее рекомендации ВОЗ были выполнены казахстанской стороной.

«Мы их рекомендации выполнили, теперь ждем следующую миссию, будем дальше с ними работать. От нас требуется, чтобы все процедуры соответствовали международным стандартам», - пояснила Ажар Гиният.

Фото: ortcom.kz



