Специалисты назвали причину повреждения на космическом корабле «Союз МС-22»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с кораблем «Союз МС-22», находящемся в составе Международной космической станции (МКС), обсудили Роскосмосе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 15 декабря 2022 года на МКС произошла нештатная ситуация: было обнаружено повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», на котором российско-американский экипаж должен был возвращаться на Землю.

В течение двух недель специалисты изучали возможные причины повреждения корабля: заводской брак или внешнее воздействие. Одной из причин называлось попадание микрометеорита.

Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям.

Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Комиссия также сообщила, что в январе 2023 года на основе выводов рабочих групп будут приняты «организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции».

Как отмечалось ранее, при необходимости подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» на

космодроме Байконур может быть ускорена для отправки на МКС.



