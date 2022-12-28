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    Специалисты назвали причину повреждения на космическом корабле «Союз МС-22»

    28 Декабря 2022, 01:20

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с кораблем «Союз МС-22», находящемся в составе Международной космической станции (МКС), обсудили Роскосмосе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, 15 декабря 2022 года на МКС произошла нештатная ситуация: было обнаружено повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22», на котором российско-американский экипаж должен был возвращаться на Землю.

    В течение двух недель специалисты изучали возможные причины повреждения корабля: заводской брак или внешнее воздействие. Одной из причин называлось попадание микрометеорита.

    Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям.

    Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Комиссия также сообщила, что в январе 2023 года на основе выводов рабочих групп будут приняты «организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции».

    Как отмечалось ранее, при необходимости подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» на

    космодроме Байконур может быть ускорена для отправки на МКС.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Мировые новости
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