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    Специальный указ о благотворительности от крупного бизнеса планирует выпустить Президент РК

    28 Января 2022, 16:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об участии крупных бизнесменов в благотворительной помощи в фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд, отметив их гражданскую ответственность в отношении тех казахстанцев, кто нуждается в благотворительной помощи.

    «Вместе с тем, некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос. Со своей стороны, планирую выпустить специальный Указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса», - сказал Президент РК.

    Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

    Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Бизнес Благотворительность Нур Отан Политические партии Политика Социальный фонд Фонд «Қазақстан халқына» Съезд партии Аманат
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