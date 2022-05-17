Специальные учебные программы по борьбе с финансовыми пирамидами разработали в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольший рост количества дел о финансовых пирамидах приходится на 2020 год. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние пять лет динамика регистрации дел о финансовых пирамидах нестабильна. Всплеск приходится на 2020 год, когда количество зарегистрированных преступлений возросло в семь раз (с 24 до 180), сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд тенге (2019 г. - 1,6 млрд тенге). Генеральной прокуратурой с начала прошлого года приняты конкретные меры по противодействию данному виду преступления. Проведен координационный совет, созданы межведомственные рабочие группы, разработаны планы мероприятий, методические пособия, внесены изменения в правила выдачи микрокредитов, приняты типология и план взаимодействия, определен перечень внешних признаков финансовых пирамид», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в целях исполнения поручения Главы государства, озвученного в ежегодном Послании касательно мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам разработан комплекс совместных мероприятий – Дорожная карта.

В этой связи при Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по исполнению пунктов Дорожной карты. В настоящее время ответственными государственными органами ведется планомерная реализация комплекса мероприятий.

«В частности, Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети Интернет, установления казахстанских пользователей (злоумышленников) социальных сетей и мессенджеров», - отметил генпрокурор.

«Также в целях подготовки квалифицированных специалистов МВД разработаны специальные учебные программы по тактике и методике расследования уголовных дел о мошенничествах и финансовых пирамидах (проводятся онлайн-курсы повышения квалификации, в т.ч. с приглашением зарубежных специалистов), которые включены в учебную программу ведомственных высших учебных заведений. В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся на раскрытии и расследовании дел данной категории», - добавил Б. Асылов.