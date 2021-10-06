Специальную жилищную программу для молодежи запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram сообщил о запуске специальной жилищной программы «Elorda Jastary» для молодежи, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие горожане! Рад сообщить радостную новость! В столице запускаем специальную жилищную программу «Elorda Jastary» для молодежи. Данная жилищная программа льготного социального кредитования предназначена для молодых специалистов столицы. К примеру, это из сферы здравоохранения, образования, соцсферы, культуры и спорта, сотрудники ВУЗов и НИИ, Департамента полиции, ДЧС, профильные сотрудники коммунальных предприятий, состоящие в очереди на жилье в городе Нур-Султан по категории «Дети-сироты» и др.

Реализовать данную жилищную программу для молодежи нам помогает Отбасы банк и наша программа «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы, которую мы разработали совместно с нашей молодёжью. «Elorda Jastary» нацелена на оказание всецелой поддержки молодежи, в том числе по линии жилья. Кроме того, в программе «Elorda Jastary» также есть направления по линии образования, трудоустройства, проведению досуга и др.

В жилищной программе для молодежи смогут участвовать молодые люди в возрасте до 35 лет (35 лет включительно, возраст супруга/супруги не имеет значения). Необходимо иметь столичную прописку не менее 1 года, сберегательный счет в Отбасы банке, у претендента программы не должно быть собственного жилья (в течение последних 5 лет). Стаж официальной работы – не менее 1 года.

Таким образом, участник данной жилищной программы сможет получить на покупку жилья заем до 18 млн тенге (под льготные 5% годовых). Стоимость приобретаемого жилья – без ограничений. Заем выдается на срок до 25 лет.

Прием заявок стартует 14 октября, будет осуществляться на портале qatysu.zhilfond.kz. С дополнительной информацией по категориям участников, требованиям и алгоритмом получения жилья можно будет ознакомиться на сайте КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султан zhilfond.kz. После завершения срока приема заявлений начнется отбор участников – согласно балльной системе.

Кроме того, в текущем году также продолжим программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи.

Глава государства в Послании народу акцентировал внимание на создание условий для приобретения гражданами доступного льготного жилья», - написал аким столицы.