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    Специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова включат в премию «Үркер»

    5 Сентября 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменения будут внесены в национальную премию «Үркер» для представителей СМИ. В честь Ахмета Байтурсынова включат специальную номинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства в стране проводятся масштабные мероприятия в честь празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова. Особый праздник намечался в Костанайской области, где родился просветитель. Однако случилась чрезвычайная ситуация. Мы искренне желаем терпения, благополучия жителям Костанайской области», - сказал на международной конференции министр информации Дархан Кыдырали.

    Глава ведомства отметил, что были отсняты документальные фильмы, написаны научные произведения, посвященные наследию Ахмета Байтурсынова.

    «В этом году в рамках мероприятия международного масштаба «Astana Media Week» организуем отдельную секцию, посвященную памяти великого просветителя. Также планируем включить в национальную премию «Үркер» специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова», - добавил Дархан Кыдырали.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».

    В ходе конференции также была презентована книга «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации». Наряду с этим, в стране будет учреждена государственная награда имени Ахмета Байтурсынова. До конца года также будет изготовлен нагрудной знак в честь великого просветителя.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Культура СМИ История Казахстана МИОР 150-летие Ахмета Байтурсынова Ахмет Байтурсынов
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