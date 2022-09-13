Специальная программа разработана для работы с детьми с аутизмом в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для привлечения частного сектора по оказанию услуг специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки разработан проект правил размещения госзаказа. Это позволит обеспечить услугами всех нуждающихся, не расширяя сеть специальных организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для работы с детьми с аутизмом разработана специальная развивающая программа и направлена в регионы. Для создания координационного совета по вопросам аутизма при Министерстве просвещения разработано положение, обозначен состав. Документ находится на утверждении Министерства просвещения. Для привлечения частного сектора по оказанию услуг специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки разработан проект правил размещения госзаказа. Данный приказ согласован с местными исполнительными органами, также находится на утверждении», - сказала на аппаратном совещании глава научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

По словам Айгерим Кудериновой, госзаказ позволит, не расширяя сеть специальных организаций образования, обеспечить услугами всех нуждающихся.

На сегодня в специальных организациях образования стоят в очереди около 24 тыс. детей. Наибольшая потребность в сети специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки наблюдается в Туркестанской области, а в кабинетах коррекции - в Карагандинской области.



