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    Специальная программа разработана для работы с детьми с аутизмом в РК

    13 Сентября 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для привлечения частного сектора по оказанию услуг специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки разработан проект правил размещения госзаказа. Это позволит обеспечить услугами всех нуждающихся, не расширяя сеть специальных организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для работы с детьми с аутизмом разработана специальная развивающая программа и направлена в регионы. Для создания координационного совета по вопросам аутизма при Министерстве просвещения разработано положение, обозначен состав. Документ находится на утверждении Министерства просвещения. Для привлечения частного сектора по оказанию услуг специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки разработан проект правил размещения госзаказа. Данный приказ согласован с местными исполнительными органами, также находится на утверждении», - сказала на аппаратном совещании глава научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования.

    По словам Айгерим Кудериновой, госзаказ позволит, не расширяя сеть специальных организаций образования, обеспечить услугами всех нуждающихся.

    На сегодня в специальных организациях образования стоят в очереди около 24 тыс. детей. Наибольшая потребность в сети специальной психолого-педагогической коррекционной поддержки наблюдается в Туркестанской области, а в кабинетах коррекции - в Карагандинской области.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Здравоохранение Общество Аутизм Дети
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