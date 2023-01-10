Специальная комиссия ВОЗ приедет в Казахстан для изучения вакцины QazVac

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В апреле этого года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения казахстанской вакцины QazVac и ее регистрации. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не потеряла ли актуальность регистрация казахстанской вакцины QazVac Всемирной организацией здравоохранения?» - спросил представитель СМИ после коллегии Министерства здравоохранения.

Ажар Гиният ответила, что все еще продолжается работа по регистрации казахстанской вакцины ВОЗом.

«В прошлом году специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн проверили наши документы. А в этом году от ВОЗ приедет в нашу страну специальная комиссия, которая посмотрит, как выпускается наша казахстанская вакцина, соответствует ли наш завод международным стандартам, пригодна для использования жителями других стран», - пояснила журналистам министр здравоохранения.

По ее словам, процесс регистрации казахстанской вакцины состоит из нескольких этапов.

«В апреле приедет миссия и проведет разностороннюю проверку. Будут взяты различные анализы, все пробы проверят в своих центрах экспертизы. На основе проверок специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут рекомендации. Этих рекомендаций может быть много. После выполнения этих рекомендаций мы снова пригласим коллег из ВОЗа. Таким образом, перейдем на следующий этап регистрации. Это поэтапная работа», - добавила Ажар Гиният.



