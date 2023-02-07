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    Спецбортом МЧС планируют привезти 16 казахстанцев из Турции

    7 Февраля 2023, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальным бортом МЧС РК планируется привезти в Казахстан из Турции некоторых наших граждан и граждан Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение оказать максимальную помощь братскому народу Турции. Сегодня утром в 10:00 из Алматы вылетел специальный борт Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Самолет недавно прибыл в Газиантеп, где наши спасатели в координации с турецкими коллегами развернут свои силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений. В состав отряда включены спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Группу возглавил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

    По его словам, группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.

    «Этим же бортом планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой. По состоянию на 15:00 - 18 человек (16 граждан Казахстана и двое граждан Кыргызстана). Ожидается прибытие борта в Астану, время вылета сообщат дополнительно», - проинформировал Айбек Смадияров.

    По данным ведомства, в Турции могут находиться около 75 тысяч казахстанцев. Дипломаты устанавливают связи с казахстанцами. До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Казахстана в списках не значится.

    Сегодня казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию. Они окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

    По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

    В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Турция Общество МЧС ДЧС Землетрясение
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