Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спецборт с гражданами РК приземлился в аэропорту Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На борту самолета находились 16 казахстанцев, а также два гражданина Кыргызстана.

Представители Кыргызского этнокультурного объединения АНК тоже приехали встретить граждан Кыргызстана. Они выразили готовность оказать помощь, как казахстанцам, так и гражданам Кыргызской Республики.

Из аэропорта организован автобус для прибывших.

Казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители Посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направляется техника и пожарные машины.



