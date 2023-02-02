Спасший сорвавшуюся с балкона девушку полицейский получил квартиру в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Служебную квартиру получил полицейский, спасший девушку, которая сорвалась с балкона пятого этажа в городе Аркалыке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил ключи от служебного жилья, которые ему вручил акима города Аркалыка Амирхан Асанов. До этого полицейский жил на квартире с родными.

«Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок в регионе и в каждодневной работе сталкиваются с непростыми ситуациями. От профессиональных действий стражей порядка порой зависит главное – жизнь человека. За этот мужественный поступок принято решение обеспечить Алмата Амирхана служебным жильем», - отметил аким города Аркалыка.

В полиции уточнили, что жилье - служебное. И получил его полицейский на время службы.

Сам же полицейский отмечает, что это значимое событие для него. «Теперь можно подумать и о создании семьи», - сказал Алмат Амирхан. Полицейский, как оказалось, сейчас проходит лечение. При спасении пострадавшей он получил травму ноги.

В полиции напомнили, что происшествие произошло 7 января. С балкона сорвалась девушка, которая успела зацепиться за перила.

Сообщение об этом поступило в Центр оперативного управления города от прохожих в 5:30. На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов, которые предприняли все меры для спасения девушки.



Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

