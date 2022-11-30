Спасшим людей из затонувшего такси героям дали по 5 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – И.о. акима Карагандинской области поощрил героев, спасших беременную женщину и детей из затонувшего авто. Двоим парням дали по 5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. акима Карагандинской области Женис Касымбек сообщил, что двум парням из Бухар-Жырауского района выдали по 5 млн тенге в виде поощрения их героического поступка. Об этом он написал у себя на страничке в Facebook

«Как сказал Президент в своем выступлении на инаугурации, герои среди нас. И его слова в очередной раз подтвердили наши земляки, Оразалы Асылханов и Думан Какенов. Они спасли двух женщин и двоих малолетних детей, оказали им первую медицинскую помощь, действовали профессионально.

Житель Бухар-Жырауского района Думан Какенов увидел тонущую машину и прибежал на подмогу Оразалы, который находился в этой машине в качестве пассажира и начал оказывать первые действия по спасению людей.

Благодаря оперативно принятым мерам наших земляков удалось избежать трагедии. Принял решение поощрить Думана Какенова и Оразалы Асылханова премией в размере 5 млн тенге каждому, кроме этого, поможем с трудоустройством Оразалы», - написал Женис Касымбек.

Также ДЧС Карагандинской области будет ходатайствовать о награждении героев.

Ранее сообщалось, что Карагандинской области под лед ушел автомобиль с пассажирами. В салоне авто были две женщины и двое малолетних детей. Очевидец происшествия Думан Какенов помог выбраться из машины Оразалы Асылханову. Затем парни спасли утопающих из ледяной воды.





Фото: facebook.com/Jenis Qasymbek