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    Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане

    11 Мая 2022, 20:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спасшему сегодня висевшую на балконе восьмого этажа девочку Сабиту Шонтакбаеву подарили трехкомнатную квартиру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Герой выразил благодарность руководству компании G-парк за предоставленный подарок.

    «Не ожидал, что так будет. Безмерно благодарен директору компании G-Park Габиту Сатмагамбетову. Мне подарили трехкомнатную квартиру в Нур-Султане. Рахмет!» - сказал мужчина.

    Сабит Шонтакбаев уже успел побывать на приеме у акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Первый вице-министр МЧС, генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев наградил героя-гражданина нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін».

    Ранее сообщалось, что висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане.

    Обычное утро для Сабита Шонтакбаева превратилось в операцию по спасению человека. Не прошло и 15 дней, как он приехал в столицу, а его уже знает вся страна как настоящего героя.

    Как оказалось, наш герой недавно приехал в столицу из Жалагашского района Кызылординской области в поисках работы. Супруга с четырьмя детьми остались в Кызылорде.

    «Я даже не видел ее родителей. Сразу ушел на работу с другом. Никто не знал, что все так произойдет. Я просто спас ребенка и ушел, а в новостях и социальных сетях меня начали называть героем. Не считаю свои действия героическим поступком. Думаю, что каждый должен протягивать руку помощи в таких ситуациях», - признался он в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

    Автор:

    Серик Сабеков

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