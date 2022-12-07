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    Спасшего в Атырау двух детей восьмилетнего школьника наградили медалью

    7 Декабря 2022, 14:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай, спасший тонущих в реке Урал двух детей, награжден медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям РК «За спасение утопающих на воде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приказом министра по ЧС РК Юрия Ильина за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении тонущих в Атырауской области, юный спасатель Динмухаммед Жаңбырбай награжден медалью МЧС Республики Казахстан «Суда батқандарды құтқарғаны үшін».

    «Министр выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим.

    Юрий Ильин отметил важность и необходимость соблюдать безопасность на воде как в зимний, так и в летний период, а также призвал изучать правила безопасности. В этой связи, ДЧС Атырауской области, а также других регионов поручено усилить взаимодействие с организациями образования для разъяснения правил безопасности в зимний период»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
    Ведомственную награду Динмухаммеду вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев.

    А также, от имени руководства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области полковником гражданской защиты Нурланом Жанабаевым отважному мальчику было вручено благодарственное письмо и подарок.

    Как ранее сообщалось, восьмилетний школьник спас двух тонущих детей в Атырау.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Спасение
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