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    Спасатели ВКО провели мастер-класс для акимов района Алтай

    19 Января 2022, 20:33

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что зима еще в самом разгаре, спасатели района Алтай заблаговременно готовятся к паводковому периоду. Здесь насчитывается 12 опасных участков. Спасатели управления по ЧС района Алтай научили акимов сельских округов пользоваться мотопомпами и специальным оборудованием для своевременного реагирования при угрозе большой воды в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Всего в готовности по району Алтай находится 32 мотопомпы.

    Под руководством акима района Каликана Байгонусова организовано выездное совещание с акимами сельских округов по готовности к весеннему периоду и минимизации рисков паводков.

    Местными исполнительными органами активно проводится работа по вывозу снега с населенных пунктов. На сегодняшний день в районе вывезено 5,2 тыс м3 снега.

    «Спасателями на паводковый период подготовлены силы и средства в количестве 139 человек личного состава, 27 единиц техники, 146 единиц гидрокомбинезонов, 13 единиц переносных мотопомп, три прицепные мотопомпы, четыре единицы лодок, одна подвижная насосная станция», - отметил в своем докладе начальник управления ЧС района Алтай Тимур Дидахметов.

    Подготовлено 17,2 тыс тонн инертного материала. Произведено укрепление бортов каналов речки Вторушка, в поселке Зубовске и дамбы в селе Малеевске. По Дорожной карте противопаводковых мероприятий завершен текущий ремонт дамбы на реке Бухтарма в селе Тургусуне.

    На случай осложнения обстановки на территории района Алтай готовы к приему эвакуируемого населения 16 эвакуационных пунктов в девяти населенных пунктах, общей вместимостью 671 человек. Все эвакопункты обеспечены столовыми с достаточным количеством посадочных мест, комплектами посуды, санузлами, питьевой и горячей водой, кабинетами матери и ребенка, медпунктами, телефонной связью. Заключены договора-намерения на обеспечение питанием. Подготовлен пассажирский транспорт для перевозки людей в достаточном количестве.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Акимат ДЧС
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