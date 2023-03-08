Спасатели перевозят жителей через подтопленную дорогу в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На протяжении нескольких дней в Жетысуской области из-за интенсивного снеготаяния, резкого повышения температуры воздуха в дневное и ночное время суток, а также выпадения осадков в виде дождя происходит тало-дождевой склоновый сток, повышение уровня воды в реках, перелив талых вод через автодороги и подтопления дворовых территорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В основном, случаи паводковых явлений зарегистрированы в Кербулакском районе. Большая часть населенных пунктов Кербулакского района расположена в предгорной местности и в этом году там имеется большое снегонакопление, зимой высота снежного покрова составляла до 100 см и более. А за последние несколько дней температурный фон в районе повысился до 10-15 градусов тепла, к тому же в ночное время суток стоит устойчивая плюсовая температура, что и приводит к быстрому таянию снега.

7 марта в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорожное полотно автодороги областного значения «Малайсары-Сарыозек». Подтопленный участок автодороги находится в низине, где имеется трубчатый переход, который не справился с большим потоком воды, прибывающей с большой площади водосбора полей и предгорья. Местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте.

Сотрудниками ДЧС (10 сотрудников и 2 единицы техники) была оказана помощь по перевозке местных жителей. В общем через переливаемый участок дороги были перевезены более 50 человек, из них 14 – дети.

На 22:30 часов уровень воды снизился, имеется возможность для проезда грузовых и внедорожных автомобилей. Организованно дежурство дорожных служб.

8 марта управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, ответственным за содержание внутриобластных автодорог будет осуществлено обследование с принятием соответствующих мер по устранению нарушения функционирования проезда.

Угрозы подтопления жилым домам нет.