Спасатели еще из трех областей и Алматы отправятся на тушение пожара в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин распорядился дополнительно отправить силы и средства из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу для помощи в борьбе с пожарами в области Абай. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также из Кызылординской области будет направлен вертолет. Тушение пожара в области Абай продолжается на 6 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня.

«В тушении лесного пожара задействовано 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Привлечено 8 вертолетов. Всего осуществлено 99 сбросов воды с объемом 275,5 тонн. В связи с наступлением темного времени суток сбросы воды приостановлены», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31. До настоящего времени поступило 17 звонков.По данным АО «Казгидромет», 9 июня днем на севере, западе области прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14, днем на севере, западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23 тепла, днем 29-34 тепла. На юге области сильная жара до 38 градусов.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.