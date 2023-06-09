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    Спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара в области Абай

    9 Июня 2023, 01:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, угрозы населенным пунктам нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В области Абай продолжается тушение пожара на территории Батпаевского лесничества.

    «Угрозы населенным пунктам нет. На базе Министерства по ЧС и департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай развернуты оперативные штабы. По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина к месту пожара дополнительно направлены силы и средства от департаментов по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, Астаны. Происходит горение в 8 кварталах, на ориентировочной площади 2000 га», - сообщили в пресс-службе министерства.

    На место пожара также выехал председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов.

    Аким области Абай Нурлан Уранхаев находится в оперативном штабе на месте возгорания. Развернуты эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе школы и колледжа. Население сел Успенское, Поднебесное и Барышевка самостоятельно разъехались по родственникам.

    «Для охраны общественного порядка на месте организовано дежурство сотрудниками РОП. Тушение продолжается на трех очагах. Всего на месте пожара задействовано 296 человек личного состава, 64 единицы техники и 3 вертолета. Вертолетной техникой осуществлено 12 сбросов воды с общим объемом 30 тонн», - проинформировали в акимате области.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана МЧС Пожар ДЧС Абайская область Семей Пожар в области Абай
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