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    Спартакиада Казахстана по настольному теннису пройдет в Караганде

    18 Марта 2023, 07:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 по 26 марта в карагандинском Центре настольного тенниса Saryarka пройдёт VI летняя Спартакиада Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    На ней выступят все сильнейшие спортсмены: Кирилл Герасименко (Астана), Алан Курмангалиев (Караганда), Зауреш Акашева (Караганда), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Анастасия Лаврова (Астана), Денис Жолудев (Усть-Каменогорск), Анель Бахыт (Шымкент), Ангелина Романовская (Павлодарская область), Искандер Харки (Жамбылская область), Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Айя Алимбаева (Алматы), Владислав Захаров (Караганда) и другие.

    Медали будут разыграны в командном зачёте, в личном, в парном и в смешанном разрядах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Спорт Караганда
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