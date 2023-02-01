SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - SpaceX во вторник успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию.

«Во вторник, 31 января, в 8:15 по тихоокеанскому времени Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink и D-Orbit ION SCV009 Eclectic Elena на низкую околоземную орбиту с космодрома 4 Восток (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии», - говорится на сайте компании, где и велась трансляция запуска.

Это был уже седьмой запуск в этом году для SpaceX и третьей миссией Starlink в 2023 году.

Также компания сообщает, что 2 февраля планируется запуск еще 53 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тысячи спутников Starlink.

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