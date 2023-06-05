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    SpaceX запустила ракету-носитель с 22 спутниками Starlink нового поколения

    5 Июня 2023, 00:00

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 22 микроспутников нового поколения сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Трансляция велась на сайте компании.

    Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 08:20 по местному времени (15:20 мск). Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее в двух запусках. Примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании, которой руководит Илон Маск, удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

    Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будут выведены 22 спутника Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.

    Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 Гбит/сек, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тысячи микроспутников. В рабочем состоянии находятся около 4 100 спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысячи спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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